ضبط 1000 صنف أدوية محظورة بمحل يديره صاحبه صيدلية في البحيرة

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، برئاسة اللواء محسن الجندي، وجهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة، بقيادة اللواء أحمد الحسيني، وهيئة الدواء المصرية فرع البحيرة، بقيادة نهى فضل، وإدارة تموين كوم حمادة، بحملة مكبرة على الصيدليات بناحية كوم حمادة، على مدار الساعات القليلة الماضية.

تشميع محل في كوم حمادة بالشمع الأحمر

وأوضح عمر لبيب، مدير إدارة الرقابة والمتابعة، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن الحملة أسفرت عن ضبط 1000 صنف أدوية بشرية تابعة لوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي والهيئة المصرية للشراء الموحد، غير مصرح بتداولها في السوق المصري، داخل محل يديره صاحبه على هيئه صيدلية، وتم إغلاق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر.

كما تم ضبط كميات من الأدوية، جدول ثاني، مؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية مهربة لا تحمل ترخيص وزارة الصحة والسكان، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية صادر بشأنها منشورات سحب من السوق المصري، بداخل إحدى الصيدليات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط أدوية محظورة في حملة بشبراخيت

كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، في محافظة البحيرة، حملة مكبرة، في وقت سابق أمس الأحد، أسفرت عن ضبط أدوية محظور تداولها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، شدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة، والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.