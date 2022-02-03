السيطرة على حريق في سيارة أمام محطة وقود دون إصابات بقنا (صور)

تمكن رجال الحماية المدنية في محافظة قنا من السيطرة على حريق اندلع في إحدى السيارات، أمام محطة وقود، مساء اليوم الخميس، في منطقة «المعنا» بمركز قنا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ للحماية المدنية باشتعال النيران في سيارة أمام «بنزينة المعنا»

تلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة قنا بلاغاً باندلاع النيران في سيارة أمام «بنزينة المعنا» بقنا، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

إخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة

وتدخلت قوات الحماية المدنية في مدينة قنا، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وجرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات.