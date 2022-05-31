محاضر غش وضبط أجهزة موبايل بامتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة

كشفت غرفة عمليات الدبلومات الفنية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن استقبال أمس الإثنين شكوى من طلبة مدرسة دار السلام المعمارية من مادة التكنولوجيا تخصص بناء، لافتا إلى أن الإدارات التعليمية التابعة للمديرية استمرت في رصد حالات الغش وتطبيق المساءلة والمحاسبية في امتحان الدبلومات الفنية التحريرية نهاية العام الدراسي الدور الأول 2022/2021 بجميع أنواعه.

52815 طالبا أدوا امتحانات الدبلومات الفنية

أشارت غرفة عمليات الدبلومات الفنية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في بيان، إلى أن 52815 طالبا وطالبة من طلبة التعليم الفني بمختلف الإدارات التعليمية التابعة أدوا امتحان الدبلومات الفنية التحريرية نهاية العام الدراسي الدور الأول 2022/2021 بجميع أنواعه «صناعي- تجاري - فندقي- مهني»، في 216 لجنة في مادة اللغة الإنجليزية والمواد التخصصية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية لراحة وسلامة الطلاب.

وأوضحت غرفة عمليات الدبلومات الفنية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنها رصدت عدد من حالات غش بإدارة السلام التعليمية وحالتين غش بإدارة الوايلي التعليمية.

تحرير محاضر غش وإثبات حالة وتحريز أجهزة الموبيل المضبوطة

من ناحيته، أكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمحافظة القاهرة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية، لافتا إلى انه تم تحرير محاضر غش وإثبات حالة وتحريز أجهزة الموبايل المضبوطة.

معاقبة الغشاشين والمقصرين

أشار مدير عام التعليم الفني بمحافظة القاهرة إلى أنه جار التحقيق وسيتم تطبيق القانون بكل حزم ومعاقبة الغشاشين والمقصرين وفق توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات لتمر الامتحانات بسلام.

إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة واتخاذ الإجراءات

أفاد مدير عام التعليم الفني بمحافظة القاهرة بأن غرفة العمليات بالمديرية استقبلت شكوى من طالبات بلجان السلام بنات وأحمد زويل الإعدادية بنات وطلبة مدرسة دار السلام المعمارية من مادة التكنولوجيا تخصص بناء وتشييد، بشأن السؤالين الثالث والرابع بورقة الامتحان وتم إعداد تقرير وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة واتخاذ الإجراءات.

وأشار مدير عام التعليم الفني بأن اليوم الثلاثاء وكل ثلاثاء إجازة من الامتحانات وفق جدول امتحانات الدبلومات الفنية.