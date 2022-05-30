محافظ شمال سيناء: لا شكاوى من أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

أجرى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية لامتحانات الدبلومات الفنية في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، حيث اطمئن على حسن سير الامتحانات وهدوء اللجان، وتوفير كل احتياجات الطلاب.

هدوء اللجان وعدم وجود شكاوى

وأكد المحافظ هدوء اللجان وحسن سير الامتحانات، وأنه لا توجد أي شكاوى من أسئلة الامتحانات، حيث جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومن المناهج الدراسية التي تم دراستها في الفصل الدراسي الثاني ومن الكتاب المقرر.

وشدد المحافظ على توفير كل سبل الراحة للطلاب خلال فترات الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدتين داخل اللجان، فضلا عن تواجد الزائرات الصحيات في المدارس التي بها لجان امتحانات.

تشكيل عرفة عمليات رئيسية

بدوره، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب.

3890 طالبا يؤدون الامتحانات

وأضاف ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 3890 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 25 لجنة امتحانية، من بينهم 2143 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و1046 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، و605 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، و96 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي، مشيرا إلى أن الامتحانات مستمرة حتى يوم 17من شهر يونيو المقبل طبقًا للجداول المعلنة.