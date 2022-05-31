انهيار «كنزي الفزلوكة» أصغر معلقة رياضية بعد خسارة الأهلي: اللي حصل مهزلة (فيديو)

انهارت الطفلة كنزي، الشهيرة بـ«فزلوكة الأهلي» وأصغر معلقة رياضية، من البكاء على الهواء، خلال بث مباشر مع «الوطن»، بعد هزيمة النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء من نادي الوداد المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، «ماتش وحش، لاعيبة رجالة بس ملعبتش حلو، إحنا ليه في البداية وافقنا نلعب في المغرب وسط جماهير المغرب، كان لازم نلعب على أرض محايدة، أو يتم لعب مباراتين للنهائي، مباراة ذهاب في المغرب، وعودة في القاهرة، أنا زعلانة، ومش قادرة أعبر عن الحزن اللي جوايا».

كنزي: لم استوعب ما حدث في مباراة الأهلي والوداد اليوم

وأضافت «الفزلوكة»: «كل جماهير الأهلي زعلانين، مش قادرين يستوعبوا اللي حصل، كان عندنا أمل، قولنا الأهلي بلس 90، لحد الوقت الضايع في الأربع دقائق كنت منتظرة الأهلي يكسب، لأنه معودنا يجيب أجوان في الأوقات والدقائق الأخيرة، بس للأسف إحنا مكناش بنكمل هجمة، دي حقيقة، إحنا ملعبناش لعبة لحد الآخر، قلبي بيوجعني جدًا»، موضحة أن تقييمها للاعبين «وحش، كان وحش جدا، ليه الأهلي مكنش على طبيعته النهادرة، مش معقول التوتر والضغط يعملوا فيه كده».

الشناوي لم يكن في حالته الطبيعية.. وأهداف الوداد «عالمية»

وتابعت: «الأهلي مكنش في حالة متوسطة حتى النهاردة، كان وحش بمعنى الكلمة، الأطفال نفسهم اللي مع أهاليهم في الكافيهات خارجين زعلانين وهما مش بيفهموا في الكورة، لأن الماتش وحش جدا، مضايقين أوي، ما كنا ننسحب أحسن من المهزلة اللي حصلت دي»، مشيدة في الوقت ذاته بأهداف الوداد المغربي، «إجوانهم حلوة، عالمية، الشناوي مكنش في حالته النهاردة، أكتر واحد أدى بشكل متوسط هما علي معلول ومجدي قفشة، كنا منتظرين الأهلي يكسب ونأخذ البطولة، إحنا مش متعودين على هزيمة الأهلي».