الأهلي يفشل في الاقتراب من ريال مدريد ويمنحه فرصة الابتعاد بلقب الأنجح
كتب:
عمر القاضي
11:30 م | الإثنين 30 مايو 2022
جانب من مباراة الأهلي والوداد
فشل الأهلي في الاقتراب من ريال مدريد صاحب لقب الفريق الأكثر تتويجًا بلقب البطولات القارية برصيد 27 بطولة خارجية، وذلك بعد سقوط الأحمر في فخ الخسارة بهدفين دون رد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
بطولات الأهلي الأفريقية
وتوقف رصيد الأهلي في البطولة القارية عند 24 لقبا خارجيا، بعد الفوز بعشرة ألقاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب 8 ألقاب كأس السوبر الأفريقي و4 بطولات لكأس الكؤوس، ولقب لكأس الكونفدرالية الأفريقية ومثله لكأس الكؤوس الأفريقية.
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