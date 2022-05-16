شريهان توجّه رسالة جديدة لجمهورها: ولا عمري ملكت غير إني حلمت

بعد فترة من الغياب عن السوشيال ميديا، وجّهت الفنانة شريهان رسالة جديدة لجمهورها، حيث نشرت مجموعة صور من مسرحيتها الأخيرة «كوكو شانيل»، عبر حسابها الشخصي على تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

رسالة شريهان لجمهورها

وعلقت الفنانة شريهان على الصور: «ولا عمري ملكت غير إني حلمت، ولا حاجة بتقدر على الأحلام»، ليثير التعليق حالة من السعادة والتفاعل بين جمهورها عبر التطبيق.

تعليقات الجمهور على رسالة شريهان

وتوالت التعليقات على الفنانة شريهان من جمهورها، حيث كتب أحدهم: «ما شاء الله، أسطورة الاستعراض بلا منازع، وكتب آخر: «أسطورة الروح والقلب ملكة المسرح والاستعراض».

وظهرت حالة من الحب والسعادة بين تعليقات الجمهور العديدة التي توالت على الفنانة شريهان، ومنها: «الملكة والأسطورة مبدعتي ومحبوبتي بحبك يا شيري»، و«بالنسبة ليا اللي اتعمل في هذه المسرحية لو أروح مسارح أوروبا ما أشوف هذا الإبداع برافو شيري»، و«كنت بشوف فيلم الطوق والأسورة بتاع حضرتك إبداع فيلم تحفة».

مسرحية كوكو شانيل لـ شريهان

وشاركت الفنانة شريهان في مسرحية «كوكو شانيل»، التي كانت آخر أعمالها الفنية بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية، وحققت نجاحًا باهرًا لدى عرضها، بعد غياب شريهان أكثر من 30 عامًا عن المسرح.

«كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولتها أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وتضم 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبدالواحد، وانتهى تسجيلها في 2019.

آخر ظهور للفنانة شريهان

وكان آخر ظهور للفنانة شريهان خلال حفل قرعة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، إذ قدمت حفل قرعة توزيع المنتخبات المتأهلة للمونديال المقامة في العاصمة الدوحة، وبدأت كلمتها بشكر الدولة القطرية ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم.