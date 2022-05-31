رئيس مستثمري الغاز: أوروبا تتفاوض مع الحكومة لاستيراد الغاز المصري

علق الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، على ما تداولته وسائل إعلام عالمية عن إمكانية اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المصري خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والمشاكل التي حدثت بعدها، لافتًا إلى أن القيادة السياسية عملت على توفير الغاز لمصر وتصدره للخارج، مشيرًا إلى أن مصر مؤهلة لتصدير الغاز عن طريق مصنعين بادكو ودمياط.

مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز

وأوضح سعد الدين خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي منذ عام 2018 وتصدر الغاز الآن من محطتي إدكو ودمياط، مشيرًا إلى أن طاقة المحطتين تصل لـ1.7 مليار قدم يوميًا، مؤكدًا وجود وفر في الغاز المصري.

وأشار إلى أن كل أوروبا في أمس الحاجة لنقطة غاز تصل لهم بعيدًا عن روسيا «كانوا في حوارات معانا في مصر مع الوزير والحكومة على أساس ياخدوا الغاز المصري أو الغاز المسال من إسرائيل وده إحنا بنحاول نوفره لهم».