برلمانية تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لكل القرى والنجوع في مصر

طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم، بحضور وزير البترول، المهندس طارق الملا، بتوصيل الغاز الطبيعي لكل القرى والنجوع على مستوى جمهورية مصر العربية، لاسيما في ضوء الاكتشافات الجديدة، وما تتمتع به مصر الآن من ثروات طبيعية في مجال الغاز.

ووجهت النائبة سناء السعيد، خلال الاجتماع الذي كان مخصصا لعرض سياسية وزارة البترول، عدة أسئلة لوزير البترول، قائلة: «ذكرت الحكومة المصرية سابقا أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي في الشرق الأوسط لتجارة وتداول الغاز والزيت والخام، باعتبارهما وسيط بين المنتجين والمستهلكين، فماذا تم في هذا معالي الوزير؟».

وتابعت: «في ظل أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هل استفدنا من الأزمة خصوصا بعد تحركات أوروبا والولايات المتحدة للتعامل مع قطر والجزائر، وأين نحن من هذه الاتفاقيات في ضوء الاكتشافات الجديدة وزيادة النمو من الغاز والبنزين؟».

اتفاقية استيراد الغاز مع الكيان الصهيوني

وأضافت: «وقعت مصر اتفاقية استيراد الغاز مع الكيان الصهيوني عام 2018 بقيمة 15 مليار جنيه، وبعد 4 سنوات من التوقيع ماذا استفدنا من هذه الاتفاقية، خصوصا بعد توقيع الكيان الصهيوني اتفاقية مع قبرص واليونان لبناء خط أنابيب بطول ألفين كيلومتر وبموجبه تم نقل 12 مليارا متر مكعب من شرق المتوسط إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا ودول البلقان.

وكان وزير البترول قد قال خلال كلمته، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسطوانات البوتجاز متوافرة، والدولة لازالت تدعمها، وتحدث عن اتجاه الدولة للاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين في ظل أزمات كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والقضاء على الأزمة في السوق المحلي.

سياسة الوزارة للتوسع في تحويل السيارات

كما تطرق الوزير كذلك إلى سياسة الوزارة للتوسع في تحويل السيارات بـ الغاز الطبيعي وإنشاء مزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، وأكد كذلك على دعم الوزارة لإنتاج الأسمدة الآزوتية لتغطية احتياجات السوق المحلي وللتصدير.