وزير الاقتصاد الهولندي: لم نفعل خطة الأزمة بعد وقف روسيا عمليات ضخ الغاز

قال وزير الاقتصاد الهولندي، إنّ بلاده لم تفعل خطة الأزمة بعد وقف روسيا عمليات ضخ الغاز، بحسب ما نقلته قناة «العربية».

وفي سياق آخر، يشار إلى أنّه مع احتدام الحرب في أوكرانيا، أعلن رئيس صربيا أنه حصل على صفقة غاز طبيعي «مواتية للغاية» مع روسيا خلال محادثة هاتفية يوم الأحد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفض الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، التنديد صراحة بالغزو الروسي لأوكرانيا، ولم تنضم بلاده إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.

يزعم فوتشيتش أنه يريد ضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أمضى السنوات الأخيرة في تعزيز العلاقات مع روسيا، الحليف القديم.

زيارة روسية لأوروبا

ومن المرجح أن يجرى التوقيع على صفقة الغاز خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بلغراد في أوائل يونيو - وهي زيارة نادرة لمسئول روسي رفيع المستوى إلى دولة أوروبية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وقال «فوسيتش» إنه أبلغ بوتين أنه يتمنى إحلال السلام في أسرع وقت ممكن، وتعتمد صربيا بالكامل تقريبًا على الغاز الروسي، وشركات الطاقة الرئيسية فيها مملوكة للأغلبية الروسية.

وقال «فوسيتش» القومي المتطرف السابق الموالي لروسيا ، للصحفيين: «ما يمكنني قوله هو أننا اتفقنا على العناصر الرئيسية التي تكون مناسبة للغاية لصربيا».

وتابع: «اتفقنا على توقيع عقد مدته ثلاث سنوات وهو العنصر الأول في العقد الذي يناسب الجانب الصربي بشكل جيد للغاية».

تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية

يذكر أنّه ليس من الواضح كيف ستتلقى صربيا الغاز الروسي إذا قرر الاتحاد الأوروبي قطع الإمداد الروسي الذي يمر عبر دوله الأعضاء.

وقطعت روسيا بالفعل صادراتها من الغاز إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي فنلندا وبولندا وبلغاريا.

وعمل الاتحاد الأوروبي على تقليص اعتماده على الطاقة الروسية على عجل منذ الغزو.

ومن المقرر أن يناقش طرقًا لمواصلة القيام بذلك والاستماع إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة القادة التي تبدأ يوم الاثنين.