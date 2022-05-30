بروتوكول تعاون بين مصر وبولندا بشأن التصنيع المشترك في مجال الغاز الطبيعي 

وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي المصري- البولندي، بحضور الرئيس أندريه دودا، رئيس جمهورية بولندا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في التصنيع المشترك لأطقم التحويل للعمل بالغاز الطبيعي «CNG» للمركبات.

ووقع على بروتوكول التعاون المهندس محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومن الجانب البولندي كرزيستوف شيمانسكي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Spolka AC البولندية، المتخصصة في تصنيع المكونات الميكانيكية والإلكترونية لأنظمة الغاز الطبيعي المضغوط «CNG» الحديثة لمحركات البنزين والديزل.

تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

يأتي التوقيع على بروتوكول التعاون، انطلاقا من تحقيق أهداف الهيئة القومية للإنتاج الحربي، في استخدام التكنولوجيا وجميع العلوم الحديثة، والاستفادة منها في إقامة صناعة وطنية متطورة وعالية التنافسية، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بمصانعها، لتنفيذ المشروعات القومية، ومنها توطين تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

وبموجب بروتوكول التعاون، فإن الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ستصنع المكونات، والتجميع من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى شركاتها طبقا لتصميمات شركة AC Spolka البولندية، كما ستعمل على زيادة المكون المحلي المصري.

وضع المواصفات الفنية لتدبير المكونات المستوردة والمحلية

وكذا ستشارك الهيئة، في وضع المواصفات الفنية لتدبير المكونات المستوردة والمحلية، فضلاً عن المشاركة في شراء المواد الخام والمكونات وإجراء التنظيم اللوجيستي والتخطيط، وضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

فيما ستقدم شركة AC Spolka البولندية، التصميمات والرسومات الهندسية والرسومات التفصيلية، وخطوات التصنيع للمكونات التي سيتم تصنيعها أو تجميعها، كما ستشارك في وضع المواصفات الفنية لتدبير المكونات، وكذا ستقوم بالدعم والإشراف على عمليات التصنيع والتجميع والتشغيل، وتدريب الكوادر اللازمة لأعمال التصنيع والتجميع.