رئيس جمعية مستثمري الغاز: مصر سيكون لها دورا قويا بخصوص الغاز في المستقبل

اعتبر الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن تصدير الغاز المصري لأوروبا يعتبر فاتحة خير للشعب المصري، لافتًا إلى أن أوروبا في احتياج للغاز المصري والدولة لديها إمكانيات إسالة الغاز، مشددًا على أن هذه الإمكانيات ليست متوفرة لدى أي دولة، لافتًا أن مصر تقود منتدى غاز شرق المتوسط بطاقة إنتاجية ضخمة.

مصر سيكون لها دورا قويا في مستقبل

وأشار سعد الدين خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الغاز موجود في إسرائيل وفي قبرص ولكن لا يمكنهما تصديره لعدم وجود محطات إسالة وشبكات خطوط، مؤكدًا أن مصر لديها شبكة خطوط ولديها محطات إسالة ولديها الإمكانيات الفنية ولديها الغاز الخاص بها، متوقعًا أن يكون لمصر دورا قويا في المستقبل في هذا الشأن.

ولفت إلى أن مصانع الإسالة موجودة منذ أكثر من 12 عاما، وكانت تعمل في السابق، وأنه بتوقف اكتشافات الغاز السابقة لم تبحث القيادة السياسية السابقة في استثمارات لاستخراج الغاز وتوقف تصدير الغاز من مصر، مضيفًا: «مستقبلنا في الغاز وروسيا وقفت الغاز عن أوروبا هم بيسعوا وبيستنشقوا أن مصر تديهم الغاز لأن إحنا عندنا الغاز اللي ممكن يتصدر، والغاز موجود في كذا حتة بس مش ممكن يتصدر».