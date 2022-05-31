القبض على شاب «بيهزر» على شريط القطار بعد تداول فيديو الواقعة على مواقع التواصل

أعلنت وزارة الداخلية القبض على شاب له معلومات جنائية بسبب وقوفه ولهوه على خط السكة الحديد أثناء سير أحد القطارات وخروجه قبل وصول القطار مما عرض حياته للخطر.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بالوقوف على شريط السكة الحديد أمام أحد المزلقانات، وحال دخول أحد القطارات في اتجاهه وإطلاق السارينة قام بالابتعاد عن شريط السكة الحديد دون حدوث ثمة إصابات.

فعل على سبيل الدعابة واللهو

بالفحص تبين أنه أثناء سير أحد القطارات «القاهرة/ بورسعيد» بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية تلاحظ لسائقه وقوف أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الإسماعيلية، له معلومات جنائية، على المزلقان يقوم بأفعال على سبيل الدعابة واللهو، وحال قيام القطار بالتهدئة والاقتراب منه قام بالابتعاد عن شريط السكة الحديد دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الأفعال على سبيل الدعابة واللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.