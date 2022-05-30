خدمات إليكترونية بجهاز تنمية التجارة الداخلية.. تعرف عليها

قال كامل أحمد رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الخدمات إليكترونيًا، موضحًا أنه بالفعل تم تفعيل الحصول على بعض الخدمات إليكترونيًا مثل الحصول على مستخرج رسمي، وتجديد السجل التجاري عن طريق مصر الرقمية، والاستعلام والاستدلال عن بعض البيانات الخاصة بالسجلات، والحصول على شهادة بيانات، أو شهادة سلبية للمنشآة، وتحديث البيانات، بالإضافة إلى إمكانية حجز موعد لتلقي الخدمة داخل المكتب لتجنب الازدحام

وأشار «كامل» إلى أن الجهاز يتطلع إلى تقديم خدمة استخراج السجل التجاري إليكترونيًا قريبًا، لافتًا إلى أن خدمة استخراج سجل فردي وسجل الأفراد سيتم انطلاقها يوم 30 يونيو القادم.

أسعار الخدمات

وأضاف «كامل» في مكالمة هاتفية مع الاعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن تكلفة القيد الفردي هو 64 جنيها، وقيد الشركة 118 جنيها، وللحصول على صورة من المستخرج لتقديمها في أي جهة حكومية أو أي بنك يتعامل معه العميل بـ105 جنيهات.

مشيرًا إلى إتاحة هذه الخدمة على مصر الرقمية، من خلال طلب الخدمة إليكترونيا ووصول المستخرج لباب المنزل، لافتًا إلى وجود عقوبات نص عليها القانون على الشركات في حال عدم استخراجها لملف تجاري، وأن العقوبات تكون بغرامة مالية وقد تصل للغلق.

السجل التجاري يعكس جدية النشاط

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية أن السجل التجاري بمثابة شهادة ميلاد للمنشأة، وهو أمر مهم وضروري للبدء في نشاط تجاري أو صناعي في جمهورية مصر العربية، وهو ما يعكس جدية المشروع ويبث الطمأنينة في نفوس الجمهور للتعامل مع المنشأة باعتباره المستند الوحيد الذي يعكس جدية النشاط والكيان، بالإضافة إلى الحصول على العديد من المزايا مثل الحصول على قرض من البنك عن طريق ضمانات السجل التجاري، وإجراء التعاقدات مع الشركات الكبرى.