«الداخلية» تستضيف دورات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والعنف ضد المرأة

استضافت وزارة الداخلية بمركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة الدورات التدريبية التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق مع السفارة الأسبانية بالبلاد للكوادر الأمنية العاملين بمجال مكافحة العنف ضد المرأة وبمشاركة من المجلس القومي للمرأة.

محاور برامج الدورات

وتضمنت برامج الدورات العديد من المحاور أبرزها «الإطار القانونى للتصدى لجرائم العنف ضد النساء والفتيات – سؤال الضحايا والشهود في قضايا العنف ضد النساء والفتيات – دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة – التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتصدى لتلك الظاهرة والآليات الوطنية لدعم ورعاية المرأة – الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وتهريب المهاجرين».

صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري

ويعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف مُكافحة العنف ضد المرأة، واستكمالاً لجهودها في هذا المجال والتي ترتكز على العديد من المحاور يأتي من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة والتنسيق الفعال والمستمر مع المجالس القومية وتنظيم العديد من الدورات في هذا المجال، فضلاً عن إطلاق الدليل التدريبي الخاص بمُكافحة العنف ضد المرأة خلال شهر مارس 2020 م، بالتنسيق مع مُختلف المؤسسات الوطنية ومكاتب ووكالات الأمم المُتحدة المختلفة.