تعرف على أسعار السيارات المستعملة في السوق اليوم.. تبدأ من 62 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة التضخم على خلفية اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لـ «عبدالعاطي محمود»، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

أسعار السيارات المستعملة اليوم

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ «الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة والجديدة شهد ارتفاعا في الأسعار بنسبة 10% للسيارات القديمة و20 % للسيارات الجديدة.

وأكد «عبدالعاطي»، أن استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية انعكست على صناعة السيارات في مختلف أنحاء العالم الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار جميع أنواع السيارات الجديدة والمستعملة.

سوق السيارات الجديدة والمستعملة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة خلال حديثه لـ«الوطن»، كالتالي:

هوندا سيفك 1992: متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق 62,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 83,000 جنيه.

تويوتا كورولا 1995: متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه وأقل سعر للسيارة في السوق 67,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 85,000 جنيه.

دايو نوبيرا 2 2001

متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق 73,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق78,000 جنيه.

سكودا فابيا 2002: متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه.

دايو لانوس «2»، 2004: متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 79,000 جنيه.

اسبيرانزا A620 2007: متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق 68,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 84,000 جنيه.

هوندا سيفك 1993: متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه.

فولكس فاغن بولو 2001: متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق 74,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 78,000 جنيه.

اوبل أسترا 2003: متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق 70,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه.

كيا سبكترا 2004: متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه.

دايو لانوس 2005: متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق 73,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 78,000 جنيه.

جيلي باندينو 2015: متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 83,000 جنيه.

دايو جوليت 1998: متوسط سعر السيارة في السوق 77,000 جنيه، وأعلى سعر للسيارة في السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة في السوق79,000 جنيه.