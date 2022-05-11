طلاب النقل بالغربية يواصلون امتحانات نهاية العام وسط إجراءات احترازية

تفقد، اليوم الأربعاء، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، والتي تستمر حتى 22 مايو الجاري.

ويؤدي الامتحانات اليوم طلاب الصفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، والأول الثانوي العام (ورقي - الكتروني)، والأول والثالث التجاري والفندقي والصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي 2021 / 2022.

عدم وجود شكاوى ومنع استخدام المحمول

وتوجه وكيل الوزارة، لمتابعة مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، واطمئن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وكذلك تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وخلال متابعته، وجه وكيل الوزارة إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وشدد على مراعاة استخدام الكمامات لجميع الطلاب والعاملين، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها.

وذكر وكيل الوزارة، أن نحو 115007 طلاب وطالبات من الصف الرابع الابتدائي يؤدون الامتحان في مادة اللغة الأجنبية، ونحو 96778 طالبا وطالبة من الصف الأول الإعدادي العام يؤدون الامتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية، فيما يؤدي 35003 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية بالنظام الورقي والالكتروني بجميع المدارس، ويؤدي 39364 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي الفني بنظام الثلاث والخمس سنوات، و868 طالب وطالبة من الصف الثالث الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فقط ، مواد مختلفة طبقاً للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.

التخلف عن الجزء المقالي يعتبر غياب

كما أكد وكيل الوزارة على التعليمات الواردة من الوزارة والخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام الورقي والالكتروني، أن نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي سوف تكون بالدرجات، لأن كل ترم يمثل 50% من الدرجة النهائية ولن تكون اجتياز او عدم اجتياز، وبالنسبة للامتحان المقالي والالكتروني لأي مادة يعتبران «امتحان واحد»، وبالتالي فإن التخلف عن الجزء المقالي يعتبر غياب عن الامتحان ويعتبر الطالب راسبا في هذه المادة، وعلى الطالب تأدية كل من الامتحانين.