«الدفاع البريطانية»: القوات الروسية حققت نجاحات كبيرة في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّ القوات الروسية حققت نجاحات كبيرة في أوكرانيا مؤخرا، وفق ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

نفي الاستفتاء على انضمام مدن أوكرانية لروسيا

وفي وقت سابق، ذكر نائب رئيس الإدارة الروسية المعينة في خيرسون، التي تسيطر عليها قوات الجيش الروسي، أنّ المنطقة لن تجري استفتاء على الانضمام رسميًا إلى روسيا، حتى يتوقف القتال في خيرسون وقرب أوديسا وميكولايف القريبين.

وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية في خيرسون، لـ«رويترز»، إنّه لا توجد محادثات حاليا بشأن استفتاء، وتابع: «سنعلن لاحقًا عند إجراء نوع من التصويت أو الاستفتاء العام ، لكنه لن يكون اليوم، ولن يكون غدًا، لأن مهمتنا الأولى هي استعادة النظام وتنظيم نظام الإدارة في منطقة خيرسون».

الحرب الروسية الأوكرانية

وأفاد مسؤولون أوكرانيون سابقًا، بأنّ القوات الروسية والمسؤولين الذين نصبّتهم روسيا، كانوا يستعدون لاستفتاء زائف من شأنه أن يعكس الجهود الروسية المماثلة في دونباس لإنشاء جمهوريات انفصالية في عام 2014.