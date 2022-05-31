أسعار النفط تواصل الارتفاع بسبب «قرار أوروبي».. البرميل يصل لـ122 دولارا

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو فوق 122 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 9 مارس الماضي، بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لحظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية عام 2022، مما آثار مخاوف من تشديد السوق العالمية.

ارتفاع أسعار نفط خام غرب تكساس

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% لتصل إلى 118 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط من جانب الصين – أكبر مشترٍ في العالم - بعد أن خففت مدينتا بكين وشنغهاي قيود انتشار فيروس كورونا، مع بعض التحفظات بشأن تأثير الارتفاع الصاروخي في أسعار البنزين على الاستهلاك العالمي.

توقعات بارتفاع البرميل لـ136.5 دولار

تاريخيًا، وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول خام برنت عند مستوى 123.49 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 136.52 دولار للبرميل في غضون 12 شهرًا.

يعتبر نفط خام برنت سعرًا مرجعيًا رئيسيًا لمشتريات النفط في جميع أنحاء العالم، وبينما يتم الحصول على نفط خام برنت من بحر الشمال، فإن إنتاج النفط القادم من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط المتدفق من الغرب يميل إلى أن يتم تسعيره مقارنة بهذا النفط.