جرافات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة وسط تحليق طائرات الاستطلاع

ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية توغلت، ظهر اليوم الإثنين، لمسافة محدودة شرقي بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

4 جرافات عسكرية

ووفقًا لـ«معا» أفاد شهود عيان بأنَّ 4 جرافات عسكرية من نوع D9 بالإضافة إلى حفارين عسكريين توغلت انطلاقاً من بوابة النصب التذكاري، إذ تقوم بأعمال تجريف محيط موقع أبو صفية، لافتة إلى أن التوغل تزامن مع تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء القطاع.

تصعيد إسرائيلي

جدير بالذكر أنَّ الساحة الفلسطينية تشهد تصعيدًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشهور الأخيرة، حيث الاعتقالات اليومية والاقتحامات في الضفة الغربية المُحتلة، واقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك وكان آخرها مسيرة الأعلام أمس التي اقتحمت خلالها نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى.