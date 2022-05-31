تستمر وزارة التموين في تسهيل خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر 2022، إلكترونيًا وبشكل مجاني، لتوضح ضرورة تسجيل رقم تليفون الهاتف المحمول، لذا نقدم للقراء رابط وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر 2022.

وأكدت وزراة التموين، أنّ من لم تظهر الرسالة لهم فإنّ لديهم أرقام هاتفية مسجلة وفق البيانات المرفقة على بطاقات التموين في وقت سابق.

رابط وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر 2022

ففي الأيام القليلة الماضية ازداد البحث عن رابط وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر 2022، وذلك بعد أن أتاحت وزارة التموين الفرصة للمواطنين بتسجيل أرقام هواتفهم عبر الموقع الإلكتروني للوازرة؛ للحفاظ على عدم وجود تكدس وزحام للمواطنين على مكاتب التموين، بناءً على قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يستمر التسجيل على رابط موقع دعم مصر حتى يوم 30 من شهر يونيو المقبل.

ويُسجل رقم الهاتف من خلال بوابة دعم مصر لتحديث بطاقات التموين عبر الخطوات التالية:

- يسجل المواطن رقم هاتفه لبطاقة التموين بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من «هنــــــا»

- الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل رقم الهاتف المحمول، الموجود مكانها أعلى منتصف الصفحة الرئيسية لموقع دعم مصر.

- ظهور لصفحة الخاصة بإدخال البيانات الخاصة ببطاقة التموين، المتمثلة في رقم بطاق التموين.

- ثم الضغط على كلمة «التالي»، لتظهر أمام المواطن بيانات البطاقة التي تشمل اسم صاحب البطاقة وعدد الأفراد المسجلين بها.

- ثم على المواطن إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة، ليتم على الفور إرسال رسالة نصية لتأكيد الرقم على الهاتف الخاص بصاحب البطاقة.

- إدخال الكود المرسل إليه لتأكيد الرقم.

- الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة.

يذكر أن قرار تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على البطاقات التموينية، لتسهيل التعامل مع المواطنين في الدعم الذي يقدم لهم، بالإضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.