التضامن: لدينا مكتبة تضم 75 فيلما تسجيليا قصيرا عن القضايا الاجتماعية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الفن له قدرة كبيرة على التواصل واختراق المنازل والنفاذ إلى القلوب، من خلال الأفلام والمسلسلات، خاصة الأعمال التي تتناول قضايا تعزيز الوعي المجتمعي، كما حدث في مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي عرض في رمضان 2022، وتناول التوعية بمراكز استضافة النساء من ضحايا العنف في مصر.

تربية المكفولين ودعم قضايا الإعاقة

وأوضحت القباج، خلال كلمة عبر برنامج زووم، للمشاركين في المهرجان الدولي للسينما البيئية بقابس في الجمهورية التونسية، في دورته الرابعة، حيث تشارك الوزارة في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم «ديارنا» من إنتاج الوزارة، أنّ هناك مسلسلات تحدّثت عن الكفالة الاجتماعية ودور الأسرة في تربية المكفولين، ودعم قضايا الإعاقة من خلال مسلسل عن التوحد، مشيرة إلى أنّ الوزارة من خلال أفلامها، تهتم بقصص وحكايات على لسان أصحابها، أو بالرواية عنهم لدعم البرامج والقضايا التي تتبناها الوزارة.

حملة دعائية لإعلاء قيمة العمل الحرفي

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّه من خلال فيلم ديارنا المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، يتم إطلاق حملة دعائية قوية تعلي قيمة العمل الحرفي والتراث المصري، ويتم عرض قصتين لسيدتين من قرية تونس بمحافظة الفيوم، نجحتا في تطوير الحرفة، وتسويق المهنة بين أهالي القرية، وتدريب الأيادي الماهرة، بهدف المحافظة على التراث، إضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزير السوق التصديري لمنتجاتهم الحرفية.

معارض «ديارنا» توثّق تاريخ العمل اليدوي

وقالت القباج، إنّه رغم أنّ الفيلم يقدم نبذة عن معارض «ديارنا»، الا أنّه يوثق تاريخ العمل اليدوي وأهمية الحفاظ على التراث المصري والعربي بتنوعه وثرائه على مستوى الجمهورية.

وأفادت القباج، بأنّ الوزارة استعرضت على هامش المهرجان، فيلمين عن وقف العنف ضد الأطفال، وأهمية التربية الإيجابية والتواصل مع الأطفال بشكل بناء، والفيلم الآخر عن قضية الزواج المبكر الذي يدعو إلى كفالة حقوق الفتيات في رعايتهن صحيا وحملهن في الوقت المناسب، وفي تعليمهن، وأيضا حقهن في اختيار الزوج الملائم، إضافة إلى الحد من الزيادة السكانية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ تلك الأفلام المشاركة في المهرجان تعد عينة من المنتجات الفنية للوزارة، داعية الحضور لمشاهدة باقي الأفلام التي تتناول قضايا مختلفة لأن الدولة المصرية تهتم بسماع أصوات جميع الفئات، وعرض قضاياهم لتعريف الرأي العام بها.

وأضافت القباج أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تمتلك مكتبة فيلمية تضم 75 فيلما تسجيليا قصيرا، وتنتج المزيد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث شاركت الوزارة بالعديد من تلك الأفلام في مختلف المهرجانات المحلية والدولية وحصلت العديد منها على جوائز مهمة.