وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر

أجرى الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ إنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمحافظة الجيزة حيث تفقد الوزير مبنى المحطة ‏الرئيسي ‏ ‏والمكون من دور بدروم جراج ودور ارضي وعدد ٢ دور متكرر ، ويشمل المبني عَلِي عدد (٤) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / اسكندرية بالاضافة الي عدد (٤) خطوط ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي، ‏كما تفقد الوزير أعمال إنشاء عدد (٣) أرصفة بعدد (٤) خطوط سكك لخط المناشي وكذا أعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ‏بجانب خط البضائع الإسكندرية/ ‏المناشي/ اسوان ‏و حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك ‏بالمحطه ٢٢ كم بعدد ٨٩ مفتاحكما يشمل الدور الأرضي ‏علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور ( الاول- الثاني) و اماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطه ‏بالإضافة إلى ٤٨ شباك تذاكر ‏ودورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏كما تفقد الدور الاول والثاني للمحطة واللذان يضمان ‏محال تجارية ومناطق استثمارية ‏كما تابع أعمال تنفيذ الورش المختلفة ‏مثل ورشة تجهيز عربات القطارات ‏والتي تشتمل على 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشتمل على ٦ سكك أعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ ‏عدد ٢ نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور وعدد ٢ نفق ‏بإتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة. ‏ والتقى الوزير بالعمال والمهندسين المشاركين بالمشروع مؤكدا على ضرورة تكثيف كافة الاعمال لنهوها وفقاً للجدول الزمني المخطط خاصة مع الأهمية الكبير للمحطة في تقديم خدمات مميزة لركاب حيث ستكون المحطه محطة ‏ذكية تبادلية ‏ذات الطابع الفرعونيوذات مستوى عالمي من الخدمات و تحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة ‏ ‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار ‏ مضيفاً أنه عند اختيار موقع المحطة روعي وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) لافتاً إلى ان موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي واتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب

كما ستساهم المحطة في تخفيف الضغط علي محطات القطارات المركزية ( رمسيس – الجيزة ) علي مستوي النقل والخدمات والصيانة و التقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة وكذلك رفع مستوي الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوي العالمي و زيادة الإقبال وتشجيع الجمهور علي إستخدام وسائل المواصلات العامة

جدير بالذكر أن إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدان ويشمل المشروع (مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 100.000 م2 . وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 166.000 م2 . وعمارات إستثمارية علي مساحة 42.000 م2) وحيث من المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 170 ألف راكب يومياً وقد اتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة ومن المتوقع زيادتها في فترة ذروة العمل بالمشروع الى 7000 فرصة عمل