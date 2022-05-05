لماذا سيتراجع استهلاك حديد التسليح 2022؟.. ثاني أكبر شركة عالمية تجيب

تتوقع شركة أرسيلور ميتال- ثاني أكبر شركة لتصنيع الصلب في العالم - أن يتقلص الاستهلاك العالمي للصلب في 2022 بنسبة 0% إلى 1% حيث أدى الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما أدى إلى زيادة التضخم، في حين أن عمليات الإغلاق في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا تضعف النشاط الاقتصادي.

ارتفاع أسعار الصلب

كانت الشركة قد قدرت في وقت سابق ارتفاع الاستهلاك العالمي للصلب في 2022 بنسبة 0% -1%، وقالت في تقرير إن أساسيات سوق الصلب طويلة الأجل لا تزال إيجابية، بعد نشر نتائج الربع الأول التي فاقت تقديرات المحللين بشأن ارتفاع أسعار الصلب.

الضغوط التضخمية

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أديتيا ميتال: «طغت الحرب في أوكرانيا على أداء الربع الأول من العام، على الرغم من هذه الخلفية، التي تفاقمت بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم، حققت الشركة أداءً قويًا في الربع الأول».

استهلاك أوروبي متراجع

وتتوقع الشركة العالمية أن ينخفض ​​استهلاك الصلب في أوروبا - حيث تمتلك الشركة أصولها الرئيسية - بنسبة 2% -4% في عام 2022، مقارنة بتوقعاتها السابقة لنمو 0% -2%، بسبب التأثير السلبي لارتفاع التضخم.

انخفاض طلب دول الكمنولث

وتتوقع الشركة أن ينخفض ​​الطلب في كومنولث الدول المستقلة، بما في ذلك أوكرانيا، بنسبة 10% خلال العام، مقارنة بتقدير سابق بنمو 0% -2%.

إغلاق كورونا في الصين

وقدرت الشركة، طلب الصين للعام بأكمله نحو الحد الأدنى لتوقعاتها السابقة بنمو 0% -2% بسبب عمليات الإغلاق الصارمة التي يقودها فيروس كورونا في البلاد.

وتواصل الشركة توقع نمو الهند بنسبة 6% -8% في عام 2022، والولايات المتحدة بنسبة 1% -3%، والبرازيل بنسبة 8% -10%.

وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة وافقت على استثمارات لدعم خطتها لإزالة الكربون، مع تمويل مشاريع ذات عائد مرتفع في الأسواق النامية.

تراجع الشحنات

وانخفضت شحنات أرسيلور ميتال من الصلب في الربع الأول بنسبة 7% على أساس سنوي و2.7% على أساس ربع سنوي إلى 15.3 مليون طن متري، بسبب الحرب في أوكرانيا.

انخفضت الشحنات إلى منطقة آسيا وإفريقيا، بما في ذلك كازاخستان وأوكرانيا وجنوب إفريقيا، بنسبة 20.3% على أساس سنوي في الربع، وقابلتها جزئيًا زيادة بنسبة 11.4% في الشحنات إلى جزء من أمريكا الشمالية.

ارتفاع المبيعات

وارتفعت مبيعات أرسيلور ميتال في الربع الأول بنسبة 34.8% على أساس سنوي و5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 21.8 مليار دولار، بسبب ارتفاع متوسط ​​أسعار بيع الصلب، التي ارتفعت بنسبة 7.5% على أساس سنوي مدعومة بإعادة ضبط عقود تصنيع السيارات.