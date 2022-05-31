سلك كهربائي ينهي مهمة طفل كان يبحث عن «الكانز» وسط القمامة

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء البحث عن عبوات الكانز الفارغة لبيعها في دائرة قسم شرطة السلام ثان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة تمهيدا لتفريغها< لكشف ملابسات الواقعة، كما استدعت جهات التحقيق أسرة الطفل المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

البحث عن عبوات الكانز

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان، بلاغا بمصرع طفل صعقا بالكهرباء بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «عبد الله ا ز» 13 سنة، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات في الجسم.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مشيرة إلى أن الطفل أثناء البحث عن عبوات «كانز» فارغة لتجميعها وبيعها لجامعي القمامة بدائرة قسم الشرطة، صعقه تيار كهربائي بسبب وجود كابل كهرباء أسفل القمامة التي يقوم الطفل المتوفى في البحث بها عن علب الكانز الفارغة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

تجديد حبس المتهم بقتل حماه

في سياق آخر، جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل حماه بسبب خلافات أسرية في دائرة مركز شرطة أبو النمرس 15 يوما، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالقتل العمد.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا بالعثور على جثة مسن، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن، مصاب بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح.

وكشفت التحريات عن أن زوج ابنه المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعرضه على جهات التحقيق.