مصرع طفل صدمته سيارة أعلى طريق دائري البراجيل

لقي طفل مصرعه بعد أن صدمته سيارة أعلى الطريق الدائري بمنطقة أوسيم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور عقب تلقيها بلاغًا من غرفة عمليات النجدة مصحوبة بسيارة إسعاف، وبالانتقال تبين وفاة الطفل.

تفاصيل الحادث

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث أعلى طريق دائري البراجيل أسفر عن وجود متوفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين بالفحص المبدئي أن سيارة صدمت صبيا يبلغ من العمر 16 عاما، ما أسفر عن وفاته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

النيابة تصرح بالدفن

وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المتوفى لمشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير بسبب الوفاة ثم صرحت بالدفن، بعد أن أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في وفاته وقائدها للتحقيق، كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وأمرت فرق المباحث بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة وامرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من الواقعة تمهيداً لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث، وتتابع جهات التحقيق استمرار التحقيق في الواقعة.