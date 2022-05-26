مصرع طفل وإصابة 18 شخصا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي الفيوم

لقي طفل مصرعه، وأصيب 18 شخصًا بينهم 5 أطفال، جميعهم من عائلة واحدة بإصابات متنوعة بينهم حالات خطرة، جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها أثناء ذهابهم إلى القاهرة، إلا أنّ عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة بسبب السرعة الزائدة فانقلبت السيارة على جانب الطريق، واصطدمت بالأشجار وعامود إنارة على طريق القاهرة الفيوم قبل عزبة رحيم، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص مروع، وإصابة 19 شخصًا بينهم 6 أطفال.

الشرطة والإسعاف تنتقلان

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وفرضت كردونًا أمنيًا حول مكان الحادث، كما هرعت سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين، وتبينّ إصابة 19 شخصًا من عائلة واحدة وجميعهم يقيمون بقرية أبوجندير بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام على الفور لتلقي العلاج اللازم.

مصرع طفل خلال محاولة إنقاذه

وتوفي طفل من المصابين في الحادث داخل سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى متأثراً بإصابته بنزيف في المخ، ونزيف داخلي في البطن، وكسر في الضلوع، وجرى تحويل جثته إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي.

إتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.