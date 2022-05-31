مصرع طفل أسفل عجلات القطار بطما

طفل ذو 14عشر عانا لقى مصرعه أسفل عجلات قطار الاقصر الاسكندرية بمركز طما بمحافظة سوهاج وتم نقل جثمان لمشرحة مستشفي طما المركزي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة طما من ناظر محطة سكة حديد طما بأنه أثناء مرور القطار [ الأسكندرية / الأقصر ] تلاحظ لسائقه عبور أحد الصبيه لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه ممتطياً دابه وقد تم إطلاق السرينه أكثر من مره لتنبيهه ولكنه لم يستجيب.

مصرع الطفل ونفوق "حماره"

مما أدي إلي دهسه ووفاته بالحال وكذلك نفوق الدابه وقد تبين أنه يدعي " زياد م ع ع" سن 14 طالب بالمرحلة الإعدادية ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

وبسؤال والده المدعو " محمود ع ع م" 51 عاما موظف ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج أفاد بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.