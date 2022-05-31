غلق 4 منشآت غذائية وتحرير 15 محضرا للمحلات المخالفة في البحيرة

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة التموين ومراقبة الأغذية والطب البيطري بكوم حمادة حملة مكبرة.

ضبطت 10 أكياس مجهولة داخل محل بيع أسمدة

أسفرت الحملة بقطاع التموين والطب البيطري عن ضبط محل جزارة يقوم بالذبح خارج المجازر الحكومية، كما ضبطت 10 أكياس مجهولة المصدر زنة الواحد 10 كجم داخل محل لبيع الأسمدة الزراعية.

وجرى ضبط كميات من الدهانات منتهية الصلاحية بمحل لبيع الحدايد والبويات، وبقطاع جهاز حماية المستهلك تم تحرير عدد 15محضر ضد محلات متنوعة «بيع الورقيات والبلاستيك، مخبز سياحي، أدوات منزلية، معرض سجاد وموكيت، ملابس حريمي - شركة تكييف»؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية يقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفه لقانون حماية المستهلك، كما ضبطت شركة تكييف دون ترخيص.

12 محضر جنح صحية

وحرر قطاع مراقبة الأغذية 12 محضر جنح صحية، و4 مذكرات غلق لمخزن ملح، ومحلي بيع مواد غذائية، ومحل عطارة لعدم وجود تراخيص، كما أعدم 15 كجم مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكل المخالفات مع تكثيف المرور، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.