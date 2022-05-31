«سالم»: التدخين يقتل 7.2 مليون شخص سنويا.. و«الإلكتروني» أخطر من السجائر

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بكلية الطب في جامعة القاهرة، إنّ التدخين يؤدي إلى وفاة 6 ملايين شخص من المدخنين و1.2 مليون شخص من المدخنين السلبيين سنويا، حيث يتسبب في مضاعفات خطيرة للجهاز التنفسي والجهاز الدوري والإصابة بأمراض السرطان.

العلاقة بين التدخين والسرطان إحصائية وسببية

وأضاف «سالم»، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، أن هناك علاقة إحصائية وسببية بين التدخين والإصابة بمرض السرطان في أماكن متعددة، مثل سرطان الرئة وسرطان الحنجرة وسرطان الفم وسرطان المرئ وسرطان المثانة.

وتابع أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بكلية الطب في جامعة القاهرة، أن السجائر الإلكترونية ووسائل التدخين الإلكترونية بصفة عامة يتم تصويرها على أنها آمنة، لكنها ليست كذلك على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن التغيرات الفسيولوجية التي تحدث للجهاز التنفسي عند تدخين السجارة الإلكترونية تشابه ما يحدث لتدخين السجائر العادية.

الفارق بين رئة المدخنين وغيرهم

وأردف الدكتور أيمن السيد سالم، أنّ السجائر الإلكترونية لا تحتوي علىالمكون الغازي للسجائر «غاز أول أكسيد الكربون أي الدخان»، لكن هناك غازات وسوائل أخرى مثل البخار، لكنها منتجات أكثر ضررا.

ولفت الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بكلية الطب في جامعة القاهرة، إلى أنّ رئة المدخن أكثر سوادا من رئة نظيره غير المدخن، الذي تتميز رئته بأنها وردية اللون، لافتًا إلى أن مادة النيكوتين مادة سريعة الإدمان ويمكن التخلص منها فورا لأن أعراضها الانسحابية بسيطة جدا.