المشدد 10 سنوات لمتهم بانتحال صفة طبيب وهتك عرض السيدات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة متهم بهتك عرض سيدات بادعائه العمل كطبيب نساء، وتزوير محرر رسمي للانضمام لنقابة الأطباء، في منطقة الصف، بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التزوير، والسجن المشدد 7 سنوات عن تهمة هتك العرض.

صدر القرار برئاسة المستشار علي عرفان عبدالوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن، وخالد عبدالرحمن سالم عبدالرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

وأسندت النيابة المتهم «صلاح. م»، حاصل على بكالوريوس زراعة، تهمة ارتكاب تزوير محرر رسمي، وهو «استمارة الحصول على بطاقة شخصية»، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بيانات حالته الوظيفية المزورة، بأنّه طبيب بشري، مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واشترك المتهم مع موظف عام حسن النية بمصلحة الأحوال المدنية، في ارتكاب تزوير المحرر الرسمي، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، بأن أخرج بصحة المحرر المزور محل الاتهام السابق أمام الموظف العام محتجا لما به من بيانات غير حقيقية، وأمد الموظف بها فأثبتها بالمستند المزور محل الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

قيام المتهم بهتك عرض عدد من السيدات بغير قوة أو تهديد

ووجّه للمتهم اتهامات بـ هتك عرض عدد من السيدات بغير قوة أو تهديد، بأن كشف عن عوراتهن ولامس مناطق عفتهن، واهما إياهن بأنّه طبيب نساء وتوليد على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استولى المتهم على مبالغ مالية من عدد من السيدات، بأوهمهن بأنّه طبيب نساء وتوليد وتولى علاجهن، فتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبالغ المالية على النحو المبين بالتحقيقات، كما جرح إحدى السيدات جرحا أعجزها عن أعمالها لمدة 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

مارس مهنة الطب دون أن يكون مقيدا بسجل الأطباء

وشهد أحد الشهود، أنّ المتهم كان يعمل كطبيب نساء وتوليد منذ 7 أعوام، وأجرى عدد من عمليات الولادة القيصرية والطبيعية قبل أن يكتشف أمره.