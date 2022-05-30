علاج الإدمان: انخفاض تعاطي المخدرات بالجهاز الإداري إلى 1% بعد تطبيق القانون بـ3 شهور

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم، لافتًا إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تلقى 58 بلاغًا حول وجود حالات تعاطي للعاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين، وكذلك من جهات عملهم، مشيرًا إلى أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل.

مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية

وأكد عثمان في بيان له أنه تم الكشف على 28 ألف موظف خلال 3 شهور، لافتًا إلى أن مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية، يليه الترامادول ثم الهيروين مع وجود حالات تعاطي متعدد «تعاطي أكثر من مخدر».

تقدم أكثر من 1800 مريض من العاملين بالحكومة طواعية للعلاج

ولفت إلى أنه تم تقدم أكثر من 1800 مريض من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، ما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كل الخدمات العلاجية لهم مجانًا وفي سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.

تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة

وأضاف عمرو عثمان أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان تتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتًا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة.

توفير الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة

وأكد أنه تم توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله‪.

جدير بالذكر أنه يتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك»‪ .‬

500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات

وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطي المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تلقى الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على مدار عام 2021 أكثر من 9500 اتصالاً من الموظفين راغبين في العلاج من الإدمان طواعية وتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة ومع تطبيق القانون انخفضت نسبة التعاطي بعد 3 أشهر من تطبيق القانون إلى 1%.