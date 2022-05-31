توريد 329095 طنا من الذهب الأصفر لشون وصوامع البحيرة

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن اجمالى ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الثلاثاء بلغ 329095 طنا من الأقماح المحلية، مؤكدا توريد 8576 طنا، أمس.

وأضاف آمنة، أن عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى مايقرب 343000 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580000 طن قمح.

لجان مشكلة لاستلام الأقماح

وأشار آمنة إلى أن اللجان المشكلة لاستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية، كما تضم اللجان أيضا عضو من الجهات المسوقة، وبدأت عملها وحتى نهاية موسم القمح المحلي، موجها بضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام.

إحكام الرقابة على توريد القمح

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي.

كما تشهد محافظة البحيرة إجراءات مشددة على لجان توريد القمح داخل الشون والصوامع.