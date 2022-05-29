ارتفاع معدل توريد القمح لصوامع وشون البحيرة إلى 311 ألف طن

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الأحد، وصل إلى 311321 طنا، لافتا إلى توريد 20666 طنا خلال يومي الجمعة والسبت.

29 شونة تستقبل القمح في البحيرة

وذكر محافظ البحيرة، أن عدد الشون والصوامع التي تستقبل الأقماح المحلية بلغ 29 شونة خرسانية، بطاقة تصل إلى ما يقرب من 343 ألف طن، إضافة لـ6 صوامع تضم 48 خلية، وبطاقة تخزينية إجمالية 237 ألف طن، لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو580 ألف طن قمح.

وأضاف «آمنة»، أن اللجان المشكلة لاستلام القمح تضم أعضاء من مديريتي التموين والزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية القبانية، وعضو من الجهات المسوقة، مضيفا أن اللجان بدأت عملها اعتباراً من 26 أبريل الماضي، وتستمر حتى نهاية موسم القمح المحلي 2022.

تقديم تسهيلات للمزارعين

ووجه المحافظ بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والالتزام بصرف كل مستحقاتهم، والعمل على توريد أكبر كمية ممكنة من المستهدف هذا العام.

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة، والتفتيش على كل الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة.

كما أكد اللواء هشام آمنة انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الجاري.