تعرف على المدن غير المسموح دخولها في السعودية لحاملي تأشيرة الزيارة

في إطار الاستعدادات لموسم الحج التي تجريها المملكة العربية السعودية، سيمنع على حامي تأشيرة الزيارة دخول 4 مدن سعودية، وذلك بحسب تعميم للخطوط الجوية السعودية وذلك بداية من يوم 9 يونيو المقبل حتى يوم 9 يوليو، أي تزامنًا مع موسم الحج، كما أن الرياض بدورها سيكون مسموح بدخولها من قبل حامي تاشيرة الزيارة لكن بشروط كذلك.

وكانت السلطات السعودية في إطار إجراءات تنظيم الحج أنشأت بوابة إلكترونية، لن تتيح هذه البوابة الدخول إلى الحرمين الشريفين لغير حاملي تأشيرة الحج، كما أنه لن يكون من حق المواطنين السعوديين والمقيمين دخول الحرمين دون تصريح، بحسب أحدث الإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية.

المدن غير المسموح دخولها في السعودية لحاملي تأشيرة الزيارة

ووفقًا لتعميم الخطوط الجوية، فإن المدن غير المسموح دخولها في السعودية لحاملي تأشيرة الزيارة هي جدة والمدينة والطائف وينبع، حيث لن يكون مسموحًا على الإطلاق في الفترة من 9 يونيو إلى 9 يوليو على الإطلاق الدخول لحامي تأشيرة الزيارة إلى مطارات هذه الدول لمدة شهر كامل.

وبناء على قرارات المملكة العربية السعودية، سيسمح فقط بدخول مطارات هذه المدن الأربعة لمن يحملون تأشيرة الحج، أما بالنسبة لمدينة الرياض فإنه يمكن لحامي تأشيرة الزيارة دخولها، ولكن لن يسمح لهم بأن يحصلوا على تذاكر طيران داخلي إلى مطارات جدة والمدينة والطائف وينبع.

وبناء على هذه القرارات، فإن الذي حمل تأشيرة زيارة ويدخل إلى الرياض، ستكون تذكرته ذهاب وعودة في نفس المحطة أي الرياض.

أسباب قرار منع حاملي تأشيرة الزيارة من دخول هذه المدن

ويأتي قرار السلطات السعودية بشأن منع حاملي تأشيرة الزيارة من دخول مطارات جدة والطائف وينبع والمدينة كإجراء تنظيمي في إطار الاستعداد لموسم الحج 2022، والعمل على إنجاح هذا الموسم الذي يأتي في إطار مجموعة من الضوابط والاشتراطات في ظل انتشار فيروس كورونا، وإن كانت بدرجة أقل مقارنة بالعام الماضي.

ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا تتخذ المملكة العربية السعودية مجموعة من القرارات الصارمة، التي تأتي في إطار حرصها على الحفاظ على زوار الأراضي المقدسة، ضمن إجراءات تم تخفيفها لاحقا حسب منحنى الوباء.