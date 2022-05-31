بنك ناصر الاجتماعي يطلق شهادة ادخارية جديدة بعائد 15% سنويا

قرر بنك ناصر الاجتماعي، طرح شهادة ادخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا.

وأفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب للبنك، أن قيمة الشهادة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفتها ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

زيادة العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن

وأكد «عشماوي»، أنه في ضوء الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة وخاصة كبار السن بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي ولتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنة وتوفير حياة كريمة وتقديم كل أنواع الدعم لهم، تقرر زيادة العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات آجال 3 سنوات بعائد 15.25% سنويا و 14.25% شهريا.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه تقرر الإبقاء على أسعار التمويلات النقدية كما هي دون تعديل، مشيرًا إلى تقديم مجموعة متنوعة من التمويلات باسم «حاضر»، والتي دائما حاضرة وموجودة بقوة لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة، مضيفًا أن التمويلات الشخصية تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك التي تلبي مختلف احتياجات العملاء؛ بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي لموظفي القطاع العام والخاص وموظفي البنوك، وأصحاب المعاشات بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء.

وأوضح أنه في حالة وجود أي استفسار عن الشهادات يتم الاتصال على الرقم «16868» المتاح خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ للتعرف على آراء واستفسارات العملاء، فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها.

عائد تنافسي في السوق المصرفي على حسابات التوفير

جدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم أيضا أعلى عائد تنافسي في السوق المصرفي على حسابات التوفير، إذ قام البنك في العام المالي 2020-2021 بمنح عائد 8% وذلك بعد تسوية إيرادات العام، ويتم فتح الحساب اعتبارا من سن 16 عامًا بحد أدنى 500 جنيه، ويتم احتساب العائد بداية الشهر التالي للإيداع.

وأشار البنك إلى أنه يمكن الاقتراض بضمان الحساب وإمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب؛ بناء على رغبة العميل بجانب إصدار بطاقة صرف آلي للعميل «ميزة الذكية» لكافة عملاء البنك، التي يمكن استخدامها في عمليات الصرف النقدي من منافذ البنك ومن ماكينات الصارف الآلي المرتبطة بالشبكة القومية للمدفوعات، بالإضافة إلى عمليات المشتريات من خلال التجار كذلك المدفوعات الحكومية من خلال نقاط التحصيل الحكومية و الخدمات المصرفية المتنوعة التي يوفرها البنك.