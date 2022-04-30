بنك ناصر يقدم قرض سيارة للقطاع الخاص على 10 سنوات بفائدة 8.5%

بعد إعلان رفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بقيمة 1% على الإيداع والاقتراض في ظل مواجهة حالة التضخم المالي التي اجتاحت دول العالم، نشر بنك ناصر الاجتماعي تفاصيل قرض السيارة الخاص العاملين بموظفي القاطع الخاص حيث يقوم بتمويل الفرد لشراء سيارة، ويتم سداد القسط على 10 سنوات بفائدة مالية قيمتها 8.5%.

بنك ناصر الاجتماعي يعلن سعر فائدة قرض السيارة

أوضح بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم التمويل على حسب قيمه الراتب أو المعاش بنسبة 75% وتصل إلى 90 %، في حالة تقديم أوراق تثبت دخل إضافي ويتم خصم نسبة 1,5% من قيمة التمويل وتسدد قبل استلام القرض، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك

قرض السيارة من بنك ناصر لموظفي القطاع الخاص

وأكد بنك ناصر الاجتماعي أن موظف القطاع الخاص يقوم بتقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي وسداد نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

الأوراق الحصول على قرض سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

يتقدم الموظف القطاع الخاص بتقديم طلب الحصول على التمويل وعرض سعر للسيارة وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، ومفردات مرتب، وضامنين موظفي حكومة، كما يتم كتابة إقرار من طالب القرض بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة، إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدم.

البنك المركزي المصري يعلن رفع سعر الفائدة

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن رفع سعر الفائدة خلال شهر مارس الماضي، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية، وتم الموافقة على رفع سعر الفائدة بقيمة 1% على الإيداع والاقتراض، وذلك بسبب حالة التضخم التي شهدتها دول العالم بالإضافة إلى اندلاع الحرب الروسية مع أوكرانيا.