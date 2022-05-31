ربة منزل تنهي حياتها قفزا من الطابق السادس في مدينة نصر بسبب أزمة نفسية

أنهت ربه منزل حياتها بالقفز من الطابق السادس بسبب مرورها بأزمة نفسية في مدينة نصر، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في العقارات والمحال المجاورة لعقار المتوفية تمهيدا لتفريغها.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السادس في مدينة نصر، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعي «منال.م.ن»، في العقد السادس من العمر، ربه منزل، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين وجود كسور في أماكن مختلفة من الجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم وأخطرت جهات التحقيق.

عرض المتهم بقتل حماه في أبو النمرس على الطب الشرعي

وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل حماه في دائرة مركز شرطة أبو النمرس على الطب الشرعي لإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، ومعرفة هل كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، واستعجلت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

بداية بالبلاغ

تلقي مأمور مركز شرطة أبو النمرس بلاغا بالعثور على جثة مسن، وبالانتقال تبين إصابته بعده طعنات في أماكن متفرقة من الصدر والبطن، وتوصلت التحريات إلى أن زوج ابنه المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعرضه على جهات التحقيق.