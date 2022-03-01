تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة بالهرم، فيما نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بمصرع شاب سقط من الطابق السادس

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغًا بمصرع شاب سقط من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعى «ياسر.م.س»، 29 سنة، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه، كما تبين وجود كسور في أنحاء مختلفة من الجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تجديد حبس عامل ألقى ابن خالته من الطابق السادس في البساتين

وجدد قاضي المعارضات حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل ابن خالته بإلقائه من الطابق السادس بدائرة قسم شرطة البساتين، على خلفية ورود بلاغا بمصرع عامل سقط من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة «هشام.م»، في العقد الثالث من العمر وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات: ابن خالة المجني عليه وراء مقتله

وكشفت التحريات أنّ المجني عليه كان يقيم في الشقة محل الواقعة برفقة ابن خالته للقيام بأعمال التشطيب والدهانات، وأضافت التحريات بأن خلافا وقع بين المجني عليه والمتهم وقام بإلقائه من شرفة الشقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.