مصرع شاب سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة ببولاق الدكرور

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض سقوط شاب من الطابق السادس، ومصرعه على الفور في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة؛ التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وكشف أسباب سقوطه من أعلى.

بداية القصة ببلاغ إلى قسم بولاق الدكرور

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول شاب مصاب بكسور في مناطق متفرقه من الجسم ونزيف داخلي، ووفاته في أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «هيثم أ ع»، في العقد الرابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشريح جثة شاب عُثر عليه مشنوقًا داخل منزله في المعادي

في سياق منفصل، قررت النيابة العامة تشريح جثة شاب عُثر عليه مشنوقًا داخل منزله في دائرة قسم شرطة المعادي لبيان سبب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تعود الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة المعادي بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوق داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «سعيد م س»، 26 سنة ومقيم دائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات خارجية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.