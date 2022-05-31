وزير الرياضة يفتتح أول بطولة دولية لـ«بادل» في العاصمة الإدارية «صور»

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أول بطولة دولية لرياضة الـ«JPadel» تقام بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 30 مايو إلى 4 يونيو 2022، بالتعاون بين كل من اتحاد البادل المصري، والاتحاد الدولي للبادل، ونادي البوسكو جافلين الرياضي.

وحضر الافتتاح المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لإحدى الشركات العقارية، وإسماعيل صديق الرئيس التنفيذي لـ«JPadel مصر»، ومحمد محيي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل وأمين الصندوق.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على افتتاح البطولة بالمشاركة في مباراة قصيرة.

«صبحي»: العاصمة الإدارية قبلة البطولات الدولية

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحضور أول بطولة دولية تقام في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت قبلة البطولات الدولية، لما لها من إمكانات كبيرة وفرتها الدولة المصرية بها.

وزير الشباب: مصر تشهد طفرة في القطاع السكني والعقاري مع تطور الرياضة

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن العاصمة الإدارية تعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليا، حيث تشهد الدولة طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبا إلى جانب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب.

وأوضح الوزير، أن الخطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية تتضمن العمل على توسيع قاعدة المشاركة في جميع الرياضات، وانتشار الألعاب المختلفة على مستوى الجمهورية، مثنيا على دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية لرفع العبء عن كاهل الدولة والارتقاء بالمنظومة الرياضية وتوفير المناخ الملائم لهم.