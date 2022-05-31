إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تعديات بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، رصد حالات التعدى بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، حيث تم إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بـ«حوض الجزار»، وإزالة حالة تعدى على أرض زراعية بـ«حوض محمود بك زمام»، و حالة تعديات بناء غرفة بقرية «القيس».

كما قامت الوحدة المحلية بـ«بني علي» بإزالة حالة تعديات بالبناء المخالف في المهد بقرية «نزلة جلف»، بالإضافة إلى إزالة حالة تعديات بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني بقرية «بلة المستجدة»، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

التحفظ على المواد المستخدمة فى البناء

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حالة استكمال بناء بقرية «إبشادات»، وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية «نزلة تونا الجبل»، وقرية «دير أبوحنس»، التابعة لمجلس قروي دير البرشا، وتم إزالة الشدة الخشبية والتحفظ على المواد المستخدمة فى البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة.

وفى مركز سمالوط، تمكنت الوحدة المحلية لقرية بني خالد من إزالة لحالة تعديات بالبناء المخالف في المهد على أرض أملاك بطريق «البستان»، وبالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات.