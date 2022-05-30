في رسالة.. والدة «أطفال الدقهلية» اعترفت بذبح أبنائها

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الأم والدة الأطفال الذين عثر عليهم مذبوحين بقرية ميت تمامة بالدقهلية، تركت رسالة تعترف فيها بذبحهم.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية، من أحد المستشفيات بدائرة مركز شرطة منية النصر، بوصول إحدى السيدات، مصابة بجروح متفرقة، نتيجة إلقائها بنفسها أمام جرار زراعي أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها، ولا يمكن استجوابها.

العثور على 3 أطفال مذبوحين

بالفحص تبين أن المذكورة مقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال لمحل إقامتها عثر بإحدى غرف منزلها على «أطفالها سن - 7 ، 5 ، شهرين» متوفين، وبكل منهم آثار جروح وبجوارهم آلة حادة بها آثار دماء.

كما عثر على ورقة مدونة بخط اليد موجهة إلى زوجها الذي يعمل بالخارج، تفيد باعترافها بارتكاب الواقعة، بما يدلل على اهتزازها النفسي، وجار استكمال الفحص.