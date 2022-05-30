معاينة الطب الشرعي والأدلة الجنائية لمسرح جريمة ذبح 3 أطفال بميت تمامة

جرى منذ قليل معاينة الطب الشرعي والأدلة الجنائية لمسرح جريمة مقتل 3 أطفال أشقاء ذبحا بقرية ميت غمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وتبين من فحص عينات الدماء التي تم رفعها من مسرح الجريمة، أن الدماء الموجودة في أرضية الشقة تخص الـ3 أطفال فقط، كما عثر على آثار دماء أخرى أمام عتبة الشقة «مسرح الجريمة»، لذلك تم أخذ عينة منها وإرسالها للمعمل الجنائي، لتحديد هوية صاحبها.

معاينة الأدلة الجنائية لمسرح الجريمة

وتواصل الأدلة الجنائية معاينتها لمسرح الجريمة، الذي تبين أنه عبارة عن شقة سكنية مكونة من 3 غرف واحدة منها جرت بداخلها الجريمة وصالة ومطبخ وحمام، ويوجد بها 3 منافذ على الشارع عبارة عن شرفات ونوافذ التي تبين سلامتها، وبعد المعاينة تبين أنه لم يحدث تدخل خارجي أو العثور على آثار عنف على الأبواب أو النوافذ، كما أنه لم يتم مشاهدة آثار بعثرة في محتويات الشقة.

التحفظ على هاتف والدة الأطفال المصابة

كما يواصل فريق البحث الجنائي، جهوده لحل لغز جريمة ذبح الـ3 أطفال داخل منزل الأسرة في منية النصر بالدقهلية، وتحفظ فريق المباحث على هاتف محمول خاص بوالدة الأطفال الثلاثة، تم العثور عليه خلال المعاينة، وذلك لفحصه وبيان أسباب الحادث، خاصة أن والدة الأطفال الثلاثة ترقد داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة بسبب تعرصها لإصابات بالغة إثر إلقاء نفسها أمام جرار زراعي.

تحريات المباحث عن والدة الأطفال

وأفادت تحريات المباحث، بأن والدة الأطفال الثلاثة تُدعى «حنان م. ا» تبلغ من العمر 30 عاما، خريجة كلية تربية قسم لغة عربية، متزوجة من شاب يُدعى «م. أ. م» صاحب الـ33 عاما، يعمل في المملكة العربية السعودية، وأنها تعيش بمفردها مع أبنائها الثلاثة في قرية ميت تمامة، والتي عثر عليهم مذبوحين.