حقيقة وجود أخطاء في مجلدات المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2022

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ما يجر تداوله، عن وجود أخطاء في بعض الصفحات الخاصة بمجلدات المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2022، سواء لشعبة الأدبي أو العلمي علوم والعلمي رياضة.

مجلدات المفاهيم للصف الثالث الثانوي.. وضعها مستشارو المواد الدراسية

قال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مجلدات المفاهيم للصف الثالث الثانوي، وضعها مستشارو المواد الدراسية في وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن وجود بعض الاختلافات بين المجلدات والكتب، لا يعني وجود أخطاء، لكنها في النهاية مرتبطة بمحتوى المنهج الذي لا يفترض نقله بحذافيره، بل مفاهيمه ونظرياته، وما يحتاجه الطالب فقط.

تسليم مجلدات مفاهيم الثانوية العامة 2022 بعد الانتهاء من الامتحان

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة 2022، لشعبة علمي «علوم ورياضة»، وأدبي، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وقالت وزارة التعليم، أن مجلدات المفاهيم للثانوية العامة ثلاثة، الأول يتضمن 624 صفحة لشعبة علمي، والثاني لشعبة علمي رياضة ويتضمن 496 صفحة، والمجلد الثالث لشعبة أدبي ويحتوي 240 صفحة.

وأضافت وزارة التعليم، أنه يتم تسليم المجلدات للطلاب مع بداية الامتحان كل طالب حسب تخصصه، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من الامتحان يتم تسليمها مرة أخرى بعد انتهاء كل امتحان، لاستخدما مرة أخرى في الامتحانات القادمة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، علي عدم السماح للطلاب بالكتابة علي مجلدات المفاهيم، لإعادة استخدامها، مشيراً إلى أنه سيتم إتاحة أورق بيضاء مع كراسة الامتحانات، لاستخدمها كمسودات.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 20 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية، وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني.