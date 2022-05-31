وزير الإنتاج الحربي: نتعاون مع علمائنا بالخارج لتصميم سيارة كهربائية مصرية

شارك المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي في جلسة "الصناعة الخضراء.. الطريق إلى COP27»، في إطار النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع» والتي انطلقت اليوم تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» ويستمر عقدها حتى غداً الأربعاء، والتي شهدت أيضاً مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

أدار الجلسة الإعلامي أحمد فايق، وتحدث في الجلسة كل من المهندسة إيريني استمالك استشاري الهندسة البيئية، الدكتور رامي عازر العضو المنتدب لشركة «Papyrus Australia» والذي تتعاون معه وزارة الإنتاج الحربي في مجال معالجة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى منتجات قابلة للتحلل الحيوي.

كما شارك ثور لوهمان المدير التنفيذي لشركة «Thyssenkrupp Industrial Sloution» ورئيس وحدة تشغيل الأسمدة والميثانول بالشركة، والذي يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في مجال هندسة المنشآت الصناعية الدولية والمشتريات وأعمال البناء، الدكتور هيثم رمضان مدير البحث والابتكار بمعهد أنظمة تخزين الهيدروجين في فرنسا، إذ تمّ خلال الجلسة مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالصناعة الخضراء في ضوء استعداد مصر لإستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ «COP27».

وزير الإنتاج الحربي يحيي نبيلة مكرم على السماح للجهات التصنيعية بالتواصل مع علماء مصر بالخارج

أعرب الوزير مرسي خلال كلمته بالجلسة عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر مصر تستطيع الهام والواعد والذي يكلل كل الجهود الحثيثة المبذولة للاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج وربط طيورنا المهاجرة بوطنهم الحبيب مصر، متوجهاً بالتقدير للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على الدور الحيويى الملموس الذي سمح للجهات التصنيعية المختلفة بالتواصل مع علماء مصر بالخارج من خلال مشوار مؤتمر «مصر تستطيع» الذي بدأته في ديسمبر 2016.

ولفت إلى أنَّ وزارة الإنتاج الحربي تعتبر واحدة من أكثر الجهات التصنيعية التي استفادت من تلك المؤتمرات، إذ تمت المشاركة في النسخ الخمسة السابقة وتشارك الوزارة في 80% من جلسات النسخة الحالية.

وذكر وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز أمثلة الاستفادة من المؤتمر في عدة مجالات، ففي مجال الرقمنة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تعاونت وزارة الإنتاج الحربي مع علماء مصر بالخارج في تكوين «التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة» بمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذي يسهم في تهيئة المناخ اللازم لتطبيقات هذه الثورة وبالفعل تم تطبيقها على خط إنتاج فعلي بأحد المصانع التابعة «مصنع 300 الحربي» كمشروع تجريبي «Pilot Project»، كما تمّ التعاون مع علمائنا في بناء نموذج لمنظومة ري ذكية لترشيد استهلاك مياه الري والجاري إنتاجها بصورة موسعة على الأرض، أيضاً تمّ إنشاء وحدة تدريبية للتصنيع الذكي المتكامل بمركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة ليكون معملا تدريبيا لأبنائنا المهندسين الخريجين بالتعاون مع علمائنا.

كما أشار الوزير مرسي إلى أنَّه يتمّ حالياً التعاون مع علمائنا المصريين في مجال إنتاج السيارات لتصميم عربة كهربائية مصرية وذلك في إطار اهتمام الدولة بهذا المجال والاهتمام بصياغة استراتيجية لتوطين ودعم هذه الصناعة، مؤكّداً أنَّ التوسع في إنتاج مثل هذه الأنواع من المركبات ووضع تصميمات مصرية لها سواء التي تعمل بالكهرباء أو بالغاز أو الوقود المزدوج له مردود صحي وبيئي واقتصادي كبير.

وأضاف أنَّ وزارة الإنتاج الحربي قطع شوطاً كبيراً في هذا التوجه، إذ يتمّ إنتاج الأوتوبيس الكهربائي «SetiBus» بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في شركة MCV وهو الأوتوبيس الذى سيستخدم لانتقالات ضيوف «Cop27» بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 ومخطط في النصف الأول من عام 2023 البدء في إنتاج العربة البيك أب (EM) والتي تعمل بالغاز والبنزين بالتعاون مع القطاع الخاص العربى ممثلاً في شركة M-Glory الإماراتية، متابعاً أنَّ هناك تعاون آخر مع القطاع الخاص المصرى لإنتاج سيارة بديلة للتوكتوك تعمل بالغاز والبنزين في المرحلة الأولى للإنتاج ثم لتعمل بالكهرباء في المرحلة الثانية للإنتاج.

تتواصل مع علمائنا بالخارج لتصميم وإنشاء مصنع «WTE» لتحويل القمامة إلى طاقة

وفي مجال المحافظة على البيئة أوضح الوزير مرسي أن وزارة الإنتاج الحربي تتواصل مع علمائنا بالخارج لتصميم وإنشاء مصنع WTE لتحويل القمامة إلى طاقة وسيتم تنفيذ أول مصنع فى منطقة أبو رواش بالجيزة يستوعب 1200 طن قمامة يومياً وينتج 30 ميجا وات ساعة كهرباء يتم ضخها فى الشبكة القومية للكهرباء.

ولفت إلى أنَّه في مجال المحافظة على البيئة أيضاً التعاون مع رامي عازر المقيم بأستراليا وهو صاحب تكنولوجيا معالجة مخلفات زراعة الموز وسيتم التعاون معه لإنشاء مصانع لهذه المعالجة لتحويل مخلفاتها إلى سماد وورق ومواد تعبئة ستصدر إلى أوروبا.

أما في مجال معالجة وتنقية المياه، صرّح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنَّه يتمّ التعاون مع المهندس زياد عمران صاحب الابتكار العالمي وهو مادة البيوريت التي تستخدم في معالجة المياه والمستخدمة بأوروبا وأمريكا، موضحاً أنَّه تمّ البدء في استخدامها في محطة معالجة مياه الصرف الصحى ببلانة بأسوان وحققت نجاحاً كبيراً، مضيفًا أنَّه نظراً لكون دور الوزارة صناعي في المجال الأول يتمّ حالياً التخطيط لإنشاء خط لإنتاج مادة البيوريت بأحد المصانع التابعة خاصةً أنه حال النجاح فى إنتاجها محلياً سيصبح سعرها تقريباً 60% من قيمة تدبيرها من الخارج.

وأشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنَّ الوزير مرسي أكّد خلال كلمته أن فاعليات التعاون والتواصل مع العلماء المصريين بمؤتمر «مصر تستطيع» لا تتم خلال برنامج المؤتمر وجلساته الحوارية فقط ولكن يتم التواصل مع العلماء المصريين خلال الأيام التي تسبق المؤتمر بمجرد وصولهم لمصر وأيضاً بعد المؤتمر حتى مغادرتهم وذلك من خلال لقاءات بين لجان فنية وعلمية فى مختلف التخصصات من الإنتاج الحربى مع العلماء ضيوف المؤتمر، ويتمّ تنظيم زيارات لهم إلى مصانع الإنتاج الحربي والمراكز البحثية التابعة لمتابعة المشاريع المشتركة ولإيجاد أنسب الوسائل والطرق لتعظيم الاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم وفكرهم كما يستمر التواصل معهم من خلال الاتصالات الإلكترونية بعد مغادرتهم البلاد.

تنظم وزارة الهجرة مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين فى مصر وكذا عدد من الشركات الأجنبية للخروج بأفضل التوصيات، ويتناول المؤتمر عدة محاور اتساقاً مع رؤى الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال.