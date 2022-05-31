رامي عازر : التعليم والتدريب أهم المشاكل التي تواجهنا في سوق العمل بمصر

كشف رامي عازر، الرئيس التنفيذي لشركة «بابايروس»، الأسترالية، التي تمتلك براءة اختراع تقنية وخطوط إنتاج تحويل مخلفات زراعات الموز إلى بدائل خشبية ولب ورق وكرتون وأسمدة سائلة، فضلا عن تصنيع أطباق كرتون لتعبئة الغذاء، أن فكرة التجربة أو المشروع، تتمثل في صناعة الاقتصاد الأخضر، من خلال تحويل شجر الموز لمنتجات مفيدة، عبر استخدام الأشجار والأوراق والألياف أيضا.

60 % من إنتاج الموز في أفريقيا

وأشار رامي عازر، خلال مؤتمر مصر تستطيع إلى أن أفريقيا تمتلك أكثر من 60٪ من إنتاج الموز في العالم، ويمكن الاستفادة من ذلك، من خلال السوق المصرية.

وأوضح الخبير المصري بالخارج، إلى أن التعليم والتدريب، أهم مشكلة تواجه مصر، حيث إننا نحتاج لتدريب العمالة قبل دخولها لسوق العمل، حتى حال كونهم دارسين من قبل.

تدوير المخلفات

كما أشار «عازر»، إلى أن هذه هي الزيارة الثانية له إلى مصر بغرض توسيع نشاط الشركة ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى أرض الوطن والتي تعد من المشروعات الرائدة عالميًا.

جاء ذلك خلال فاعليات الافتتاح الرسمي اليوم لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، في نسخته السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» الذي يعقد على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال ونخبة من خبراء مصر في الخارج.