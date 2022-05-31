بنك ناصر: نمول مشروعات «مستورة» بشكل عيني لضمان إقامتها «فيديو»

قال أحمد رويش، المشرف على قطاع الائتمان وقروض مستورة ببنك ناصر الاجتماعي، إن قرض مستورة يوفر مستلزمات المشروعات التي تحددها المرأة، ويتم شراء المستلزمات من المكان الذي تحدده المرأة نفسها، وأحيانا جزء من المشروع يكون بصورة نقدية لشراء بقية المستلزمات، شارحا أن الضمانات الأساسية بالنسبة لقرض مشروعات مستورة هو وجود المشروع بالفعل، لذلك يتم تمويل المشروعات بشكل عيني حتى يكون هناك ضمان لإقامتها.

رقابة ومتابعة وتقييم للعميلات

وأضاف المشرف على قطاع الائتمان وقروض مستورة ببنك ناصر الاجتماعي، خلال حواره مع الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، على شاشة «dmc»، أن أي عميلة تستفيد من مشروعات مستورة يتم عمل تقييم ورقابة تابعة للبنك المركزي، للكشف عن أي مديونيات عليها في أي بنوك أخرى، وتقييم العميلة، موضحا أنه قد يتم رفض القرض لوجود قيود على القروض في حال تعثر العميل في سداد القروض في مكان آخر، وتكون الأولوية للمرأة المعيلة ولكنه ليس شرطا، والسن المطلوب يكون من 21 لـ60 عاما، فقد تكون شابة خريجة جامعة وتريد عمل مشروع صغير وهو أمر متاح، وكل المشروعات متاحة من خلال التسويق الإلكتروني والإنترنت وغيرها.

الأقساط تكون دوريتها شهرية

وتابع المشرف على قطاع الائتمان وقروض مستورة ببنك ناصر الاجتماعي، أن قرض مستورة يكون له إطار مالي، موضحا «الأقساط تكون دوريتها شهرية، وتم مد فترة تسديد الأقساط لـ3 سنوات لتقليل قيمة القسط بشكل يكون متناسبا مع التمويل، فلا نسبب عبئا على السيدة العميلة، وبالفعل تم تمويل 21 ألف مشروع منذ عام 2017، وجميع المحافظات استفادت من المشروع خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية».