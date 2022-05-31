صرف معاشات يونيو 2022 لأكثر من 10 ملايين مواطن خلال ساعات

ساعات قليلة وتبدأ البنوك وماكينات الصرف الآلي في صرف معاشات شهر يونيو 2022، حيث يبدأ الصرف بدءا من الساعات الأولى من 1 يونيو 2022 الموافق الأربعاء، كما يمكن لأصحاب المعاشات الصرف من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ومنافذ شركة فوري، ومن ماكينات الصرف المنتشرة بأرجاء الجمهورية.

صرف 22 مليار جنيه شهريًا

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف ما يقرب من 22 مليار جنيه شهريًا لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستفيد.

توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات

ومن جانبه، قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه تم إتاحة أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات، وكذلك مستحقي المعاش والمستفيدين لاستلام كارت «ميزة» المجاني، بدلا من البطاقات الزرقاء الخاصة بالهيئة التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

انتهاء 260 ألف بطاقة صرف معاشات زرقاء اليوم

وأكد رئيس الهيئة، أنه تم حصر بطاقات صرف المعاشات الزرقاء التي تنتهي اليوم لنحو 260 ألف مواطن، موزعين على 360 مكتب معاشات، قائلا: «لو معايا بطاقة صرف معاشات زرقاء ولقيت صلاحيتها انتهت، أروح لأقرب مكتب التأمينات، ومفيش معاش هيقف، وسيلة الصرف فقط هي التى تتوقف ».

ولفت رئيس الهيئة إلى أن صاحب البطاقات الزرقاء التي انتهت صلاحيتها، عليه الذهاب لأقرب مكتب تأمينات لتفعيل وبدء صرف معاشه، والحصول على بطاقة ميزة بالمجان، مشيرا إلى أن العملية لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.

توصيل كارت ميزة مجانا حتى المنزل

ولفت إلى أنه يتم توصيل كارت ميزة مجانا حتى المنزل إذا كان صاحب المعاش من كبار السن أو يواجه صعوبة في الحركة وغير قادر على الذهاب إلى مكتب التأمينات.

وأوضح أن هناك 6.5 مليون صاحب معاش من أصل 10 ملايين و700 ألف كانوا يقومون بالصرف من الكروت الزرقاء حتى أعلنت الهيئة تحويل الصرف بالبطاقات الزرقاء إلى كروت ميزة في يناير الماضي، وتم تحويل أكثر من 5.5 مليون مواطن.