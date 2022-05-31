توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. لطيف ليلا ونشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، خلال الفترة من الأربعاء 1 يونيو وحتى الجمعة 3 من ذات الشهر، منوهة لأنه بداية من اليوم الأول ستنكسر الحرارة نسبيا مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن البلاد بداية من الغد وحتى الاثنين 6 يونيو، ستشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت أنه خلال ساعات الليل تشهد البلاد طقسا لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فضلا عن وجود نشاط للرياح على كافة مناطق الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.